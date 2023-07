De anjo a acionista. Reveja oito momentos da carreira de Sara Sampaio

Sara Sampaio, a portuguesa que deu cartas como modelo da Victoria’s Secret, celebra 32 anos nesta sexta-feira, 21 de julho. Reveja alguns momentos da carreira.

Foi em 2007 que Sara Sampaio atingiu o estrelato ao ter vencido o concurso Cabelos Pantene. Desde então, a portuguesa nunca mais parou.

Após protagonizar algumas capas das revistas mais famosas do mundo, como a “Vogue”, “Harper’s Bazaar” ou “GQ”, Sara Sampaio foi selecionada, em 2013, para desfilar pela Victoria’s Secret no evento anual que a marca detinha em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Durante a passagem pela marca de lingerie, Sara Sampaio trabalhou com grandes nomes da indústria da moda, nomeadamente Adriana Lima e Irina Shayk. O contrato com a marca terminou em 2021 e, em entrevista para a Notícias Magazine, Sara revelou que, durante os próximos anos, não pensa em regressar.

Sara revelou também que sofria com problemas de ansiedade e depressão. Em 2019 chegou, inclusive, a partilhar imagens quase sem sobrancelhas nas redes sociais, derivadas de uma crise de tricotilomania, doença que sofre desde a adolescência.

“É um mecanismo que o meu cérebro criou para libertar a ansiedade. Sabe-me bem, dá-me prazer, por isso é que é tão difícil parar. Começou quando tinha 15 anos, ficava muito stressada, muito nervosa com testes, e quando não tens ferramentas para lidar com a ansiedade, ou quando não se fala, ou quando não sabes o que é, o teu corpo arranja maneiras de lidar com ela”, revelou, em declarações à mesma publicação.

Vencedora de inúmeros Globos de Ouro, a portuguesa, que nasceu e cresceu na zona do Porto, assume que gostava de explorar o mundo da representação. Nos últimos anos, tem sido presença assídua no Festival de Cinema de Cannes, e em tantas outras passadeiras vermelhas espalhadas pelo mundo.

Mais recentemente, envergou pelo mundo dos negócios, ao ter entrado na capital da Phunk, marca de bebidas hard seltzers, que, além de ser um sucesso nos Estados Unidos, já chegou a Portugal. Sara ocupa o lugar de Chief Innovation Officer e ajuda a decidir o futuro da marca.

Em contrapartida, a antiga “anjo” da Victoria’s Secret tem outros investimentos, nos quais retira lucro, mas não toma decisões, como cadeia de hambúrgueres vegan Neat Burger.