De Atenas a Mikonos e Paros, Mariana Monteiro aproveita as férias

Mariana Monteiro elegeu a Grécia para passar as suas férias. A atriz já explorou a capital, Atenas, e rumou a outras ilhas gregas.

Grécia foi o local de escolha de Mariana Monteiro para aproveitar uns dias de descanso. A atriz começou as férias por Atenas, capital do país, onde explorou a cidade e mostrou-se encantada com a Acrópole, um dos monumentos mais importantes da Grécia Antiga.

Saindo da capital, Mariana foi em direção da famosa ilha grega de Mikonos. Nas redes sociais, mostrou registos do local. “Até ao momento, tudo bem”, escreveu na legenda da publicação.

A atriz não parou por aí. De Mikonos, saltou para outra ilha: Paros. Mariana contou a sua receita das férias que têm seguido até ao momento.

“De ilha em ilha a receita mantém-se: salada grega, Tzatziki, cerveja grega, mergulhos, ver o pôr-do-sol e repetir. E digo-vos que é uma receita que tem funcionado”, contou.

Em reação às imagens que tem partilhado, a atriz colheu muitos elogios. “Que lindo! E que vontade de conhecer”, escreveu Catarina Gouveia. “Amo”, comentou Sara Prata. “Estás tão linda Mary”, referiu Ana Free.