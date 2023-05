De ator a produtor: Ricardo Pereira tem novo desafio na ficção

Ricardo Pereira tem um novo desafio na ficção: o ator vai ser produtor de uma série da Netflix. “Estamos só no começo”, promete.

De ator a produtor: Ricardo Pereira vai abraçar uma nova fase na sua carreira na ficção, desta vez na Netflix.

“Quem me conhece sabe que desafio é a palavra que me move e cá estou eu pronto para mais um e dos grandes!”, começou por referir nas redes sociais, para desvendar: “É com muito orgulho que hoje partilho esta novidade… o início de uma nova aventura com a NETFLIX, de mangas arregaçadas e pronto para esta nova etapa profissional como Produtor Criativo, Showrunner e Ator no universo do streaming”.

“Estou muito feliz por fazer parte de um projeto inovador, por conseguir conciliar diferentes funções dentro do mundo artístico e ter a possibilidade de cada vez mais me envolver nas diferentes etapas do processo criativo, assim como, ter a oportunidade de promover e descobrir talentos, num intercâmbio maior entre profissionais do audiovisual nos vários países!”

“Estamos só no começo desta nova fase e por isso muitas novidades estão por vir! Vamos ao trabalho!”, rematou Ricardo Pereira que, na semana passada, recebeu na sua casa do Rio de Janeiro, no Brasil, a atriz Noémia Costa, que se chama “A Travessia”.