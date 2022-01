De cabelo verde? Júlia Palha muda o visual

Júlia Palha surpreendeu os fãs nas redes sociais ao surgir com um visual bem diferente daquele que o público está acostumado a ver.

A atriz surgiu com o cabelo pintado de verde, esta segunda-feira, 28 de dezembro, numa fotografia publicada no Instagram. No entanto, não passou de uma brincadeira feita com um filtro a partir de uma aplicação.

“Eu adoraria”, pode ler-se na publicação.

Apesar de se tratar de um efeito, os seguidores elogiaram o visual da artista que, recentemente, assinou pela SIC para protagonizar a nova novela do terceiro canal, com o nome provisório “Serra”.

“Linda de qualquer cor”, “Maravilhosa”, “Não interessa como mas o glamour está sempre presente”, foram alguns dos comentários. “Essa app é boa”, escreveu ainda Luís Borges. “Wow”, acrescentou Pedro Granger.

Recorde-se que o último projeto de Júlia Palha foi “Na Corda Bamba”, da TVI, onde interpretou a personagem “Alice Trindade”.