De fato de banho, Sónia Araújo mostra-se a cuidar do corpo

Sónia Araújo mostrou-se a relaxar numa unidade hoteleira no Porto. A apresentadora vestiu o fato de banho e aproveitou para tomar conta do corpo.

A comunicadora, de 51 anos, teve um momento de descontração depois do dia de trabalho com a emissão do programa “Praça da Alegria” (RTP1). No perfil de Instagram, Sónia Araújo mostrou-se de fato de banho.

“Dia de cuidar da mente em corpo são e agradecer a paz que o Flumen Wellness Center me proporciona”, afirmou.

A apresentadora da estação pública já tinha revelado, em entrevista à “TV Mais”, o segredo para manter a sua forma física.

“Temos de trabalhar, não há milagres. Faço ginásio com PT, tenho um passado de dança que me ajuda e os meus pais deram-me boa genética. A dança habituou-me a preparar e a cuidar do meu corpo e tenho agora de manter”, disse, referindo que gosta de “comer de tudo”.

“Não sou escrava de dietas. Vou equilibrando”, afirmou, sobre as dietas.