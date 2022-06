De férias, Cristiano Ronaldo posa ao lado de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo mostrou-se, este sábado, 11 de junho, ao lado de Georgina Rodríguez numa fotografia captada no elevador.

O craque foi dispensado pelo treinador Fernando Santos e não teve de viajar com a Seleção Nacional para a Suíça. Por isso, com a noite disponível, o atleta aproveitou para sair com a namorada.

Recentemente, a companheira do futebolista declarou-se publicamente ao jogador. “Há alguns dias com o homem dos meus sonhos”, escreveu.

Em abril, o casal passou pela perda de um filho no parto. No entanto, são pais de Alana Martina e de Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos, Eva e Mateo.

Os gémeos fizeram anos, recentemente, e Georgina Rodríguez partilhou alguns pormenores da festa dos meninos.