De férias em Itália, Anita da Costa exibe barriga de grávida

Anita da Costa está de férias em Itália. A influenciadora digital aproveitou para apanhar sol de biquíni e mostrar a “barriguinha” de grávida.

A viver a primeira aventura na maternidade há quase cinco meses, a “influencer” fez as malas e mudou-se por uns dias para Taormina, em Sicília. Entre provar a gastronomia local e passear, a também atriz quis apanhar banhos de sol.

No perfil de Instagram, Anita da Costa mostrou-se de biquíni, sendo visível a barriga de grávida. “A cozinhar”, escreveu a influenciadora digital numa publicação em que partilhou várias fotografias e um vídeo.

A também intérprete, que saltou para as luzes da ribalta nos “Morangos com Açúcar” (TVI), está grávida pela primeira vez, fruto do casamento que mantém com o marido, Tomás Castanheira.

A “influencer” anunciou a gravidez no domingo passado, 3 de abril. “Adivinhem quem se vem juntar à festa”, escreveu, revelando ainda que estava grávida de 18 semanas.