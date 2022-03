De férias em Menorca, Raquel Tavares posa à beira-mar e famosos não resistem

Raquel Tavares vestiu o biquíni e “incendiou” as redes sociais com uma fotografia captada durante as férias em Menorca, Espanha. Nem os amigos e famosos resistiram.

A apresentadora habitual do programa “Domingão”, da SIC, despediu-se temporariamente dos seus colegas de ecrã para aproveitar uns dias de descanso no destino paradisíaco espanhol.

Entre apanhar banhos de sol e divertir-se com os amigos, a comunicadora partilhou uma imagem no perfil de Instagram em que surge de biquíni preto à beira-mar.

Rapidamente, vários internautas elogiaram o corpo da também cantora. Entre os elogios, destaque para os comentários de Cecília Henriques e Filipes Gonçalves. “Ai mulher!” atirou a atriz. “Bom título”, concordou o cantor.

Desde que suspendeu a carreira musical como fadista em janeiro do ano passado, Raquel Tavares aceitou o desafio da SIC e mudou-se por tempo indeterminado para a apresentação.

A artista estreou-se como repórter de exteriores do programa “Olh’ó Baião” e depois seguiram-se “Olh’á SIC” e “Domingão”, como apresentadora.