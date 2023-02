De férias em Roma, Jéssica Antunes responde a críticas: “Fique caladinha”

De férias em Roma, Itália, Jéssica Antunes foi criticada por uma seguidora que disse que tinha de ir trabalhar para saber o que custa ganhar dinheiro. A ex-concorrente do “Big Brother” (TVI) respondeu à letra.

A companheira de Rui Figueiredo publicou várias fotografias da diversão em família nas redes sociais e uma internauta atirou: “É só o que fazem passear! Vão trabalhar, para saber o que custa ganhar o dinheiro para viajar”.

Jéssica Antunes não se ficou e respondeu: “Quando começar a pedir-lhe dinheiro para as nossas viagens, tem o direito de reclamar. Até lá, fique caladinha”.

A ex-concorrente do “reality show” da TVI tem estado a passear em território italiano com o namorado, Rui Figueiredo, e o filho do casal, Isaac.