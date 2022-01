De férias em Roma, “Pipoca” é travada à entrada da Basílica de São Pedro por causa do vestido

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, fez as malas e rumou a Roma, em Itália. O pior foi entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Ana Garcia Martins viajou até à capital italiana e, depois de ver as maravilhas de Roma, entrou no Vaticano. Um dos objetivos era ver a Basílica de São Pedro, mas o vestido curto quase deitava tudo a perder, quando foi mesmo interpelada por um segurança.

“Cheguei à entrada da Basílica de São Pedro, o segurança olhou para mim e disse que o meu vestido era ‘troppo corto’, que fosse vestir qualquer coisinha mais decente e voltasse mais tarde”, partilhou a “Pipoca” nas redes sociais.

“Já estava a dar meia volta (e a mandar mentalmente o segurança para sítios menos católicos) quando um casal de portugueses com quem tinha estado à conversa na fila me disse que me dava o lenço deles para eu prender à cintura e entrar”.

“Acabei por ficar com o lenço, porque fomos para zonas diferentes, mas achei o gesto a coisa mais querida. Obrigada ao casal de Vila Real, quando for a Trás-os-Montes prometo devolver o lenço”, acrescentou Ana Garcia Martins.

“E obrigada, sobretudo, por restaurarem um bocadinho a minha fé na humanidade. Gestos bonitos aquecem-me o coração (já agora, o meu vestido era ‘troppo corto’, mas um miúdo entrar na Basílica com uma t-shirt a dizer ‘fuck’ já é na boa)”, concluiu.