De férias, Maria Botelho Moniz renova energias em Amarante

A apresentadora está de férias em Amante e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos nas redes sociais.

Depois de se ter estreado a solo como apresentadora no “Você na TV” e no “Extra” do “Big Brother 2020”, Maria Botelho Moniz fez uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e escolheu o norte de Portugal para renovar energias, como a própria revelou na conta de Instagram.

“Amarante, és bonita demais”, lê-se na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram.

Recorde-se que no primeiro dia em que apresentou o “Você na TV” e substituiu Manuel Luís Goucha, Maria Botelho Moniz liderou as audiências.

