De férias, Maria Cerqueira Gomes arrasa de fato de banho

Maria Cerqueira Gomes viajou sem revelar o destino das suas férias. Contudo, a apresentadora mostrou-se de fato de banho junto a uma piscina.

A apresentadora do programa “Em Família” e “Conta-Me” (TVI) começou a sua semana da melhor forma. A comunicadora vestiu o fato de banho e aproveitou para dar um mergulho e apanhar banhos de sol.

No perfil de Instagram, a profissional da estação de Queluz de Baixo publicou várias fotografias. “Fácil como uma segunda de manhã. Boa semana!” desejou Maria Cerqueira Gomes.

Entre os vários elogios que apareceram na secção de comentários por parte dos internautas, destaque para as palavras de Ana Sofia Cardoso e da filha mais velha da apresentadora, Francisca.

“Também quero!” atirou a jornalista. “Sorte!” afirmou a jovem atriz.

A comunicadora entrou de férias depois de ter estado a substituir Maria Botelho Moniz no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”. Isto porque a apresentadora habitual esteve em isolamento profilático.

No final de janeiro, Maria Cerqueira Gomes assinalou o aniversário de Francisca Cerqueira Gomes nas redes sociais, com um texto repleto de carinho e emoção. “Não me lembro da minha vida sem ela e ainda bem!” afirmou.

Lembre-se que a apresentadora também é mãe do filho mais novo, João. Os dois são frutos de diferentes relacionamentos anteriores.