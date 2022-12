De férias na Madeira, Inês Aires Pereira acaba no hospital com o companheiro

Inês Aires Pereira teve de se deslocar, esta quarta-feira, 28 de dezembro, até ao hospital durante as férias na Madeira porque o companheiro, David, está doente.

A atriz, de 33 anos, fez as malas e viajou pela segunda vez até à ilha da Madeira. Contudo, a viagem não está a correr da forma que tinha planeado. É que o companheiro da intérprete ficou doente.

“Dia no hotel! Não fosse a segunda vez na Madeira era capaz de estar bem chateada. Pois já conheço uma boa parte da ilha. Os meus planos eram bons. Mas é assim mesmo, a gente fazemos planos e Ele lá em cima ri-se, não é? O meu David está de cama. Não fomos à praia, fomos ao hospital”, contou.

A intérprete adiantou que o companheiro já está a tomar medicação: “É bom que o antibiótico comece a bombar porque queria muito ir à praia do Seixal, ao Pico Ruivo, à fajã dos Padres e à espetada”.

Limitada ao hotel, a artista admitiu que nem tudo está mal porque tem o serviço de quartos e mantém-se longe do frio que se faz sentir em Lisboa.

“Também não se está mal com este serviço de quartos e uma massagem para relaxar. Antes aqui do que no frio em Lisboa!” afirmou, acrescentando que já viu a série “The White Lotus”.

Inês Aires Pereira e o companheiro, David são pais de Alice e Joaquim.