De férias na Tanzânia, Joana Cruz mostra imagens de sonho

Joana Cruz está de férias na Tanzânia. A animadora tem partilhado com os seguidores as melhores imagens da viagem.

Depois de ter trocado as tardes pelas manhãs da RFM, Joana Cruz fez as malas e rumou até à Tanzânia, onde está a passar férias.

A animadora tem partilhado com os seguidores várias imagens desta aventura em África.

“Ngorongoro. Uma cratera cheia de vida selvagem, incluindo o espécime de chapéu”, brincou Joana Cruz numa publicação no perfil de Instagram.

Entretanto, a animadora cruzou-se com os Maasai. “A viagem começa com a visita a uma tribo Maasai que nos recebe com uma dança típica, onde o homem que salta mais alto é o mais viril e poderoso”, descreveu.

“Moram numas casas feitas com esterco de vaca e barro. Uma delícia… E o passeio seguirá para o meu primeiro safari até à cratera”, concluiu Joana Cruz.