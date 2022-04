De férias no Algarve com o filho, Dânia Neto seduz nas redes sociais

A atriz e o filho, Salvador, estão de férias no Algarve, na zona de Tavira. Dânia Neto está a dar nas vistas pela excelente forma física.

Terminadas as gravações da série “Golpe de Sorte” e a novela “Terra Brava”, ambas da SIC, Dânia Neto rumou ao Algarve na companhia do filho, Salvador, fruto da relação com Luís Matos Cunha.

A família está de férias na Ria Formosa, na zona de Tavira e tem-se deparado com um autêntico “paraíso”.

“Minha Formosa. Ria Formosa”, referiu a atriz nas redes sociais. Mais à frente, a artista mostrou-se ao lado do filho, na areia.

Os seguidores repararam na boa forma da atriz e rapidamente sucederam-se os comentários: “Que mulherão” ou “com a Dani fica ainda mais Formosa” servem a título de exemplo.