De férias no Douro, Fátima Lopes pisa uvas da região e recomenda a experiência

A apresentadora pisou uvas durante as férias no Douro com a família, uma experiência que diz “valer mesmo a pena”.

Depois de ter anunciado que iria fazer uma pausa no programa “A Tarde é Sua”, na TVI, para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias, Fátima Lopes viajou até ao Norte de Portugal, como a própria revelou na conta de Instagram.

Há quatro dias a visitar o Douro, a comunicadora não deixou de experienciar o pisar das uvas, esta quinta-feira.

Recorde-se que Fátima Lopes já passeou de barco pelo rio Douro e rio Paiva (que desceu de canoa), visitou os passadiços do Paiva e passou pela Aldeia Paradinha.

Durante a ausência da profissional da TVI tem sido Mónica Jardim a apresentar o formato da estação de Queluz de Baixo.

