De férias num iate, Cristina Ferreira relaxa com Rúben Rua

Cristina Ferreira está a desfrutar dos últimos dias de férias antes de assumir funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI num iate com Rúben Rua.

Depois de passar pelo Douro, pelo Gerês e, recentemente, por Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina, a apresentadora embarcou num luxuoso iate, como partilhou há uma semana nas redes sociais. No entanto, o que revelou só esta quarta-feira foi quem a acompanhou.

Num vídeo publicado no próprio Instagram, Cristina Ferreira mostrou Rúben Rua a dançar com Catarina Duarte, confirmando assim os rumores que circulavam na Internet de que o modelo português estaria no mesmo iate que a comunicadora.

“Duas das pessoas que mais gosto na vida. A dias de começar o desafio da minha vida é a energia e a felicidade que fazem a diferença”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Cristina Ferreira regressou à TVI não só para ser diretora de Entretenimento e Ficção do canal mas também acionista e administradora da Media Capital.

