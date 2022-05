De férias, Sónia Araújo partilha foto em fato de banho: “Não há palavras”

Sónia Araújo partilhou, esta quinta-feira, 12 de maio, uma fotografia em fato de banho nas redes sociais e deixou os seguidores rendidos à sua silhueta trabalhada.

A apresentadora do programa “Praça da Alegria”, da RTP1, fez as malas e viajou até um destino paradisíaco, que ainda não divulgou nas redes sociais. No entanto, a comunicadora, de 51 anos, publicou uma fotografia na piscina.

“Não há palavras, só olhos!”, “Linda”, “Maravilhosa”, “Que bem” e “Caramba” foram vários elogios que os internautas deixaram na secção de comentários da publicação de Sónia Araújo.

A apresentadora já tinha revelado que treina regularmente para manter o bem-estar físico e mental. “O treino faz parte do meu bem-estar físico e mental. Quando me perguntam o que faço para manter a energia esta é uma das fórmulas”, afirmou.

O público pode assistir ao trabalho da comunicadora ao lado do colega de ecrã Jorge Gabriel no formato das manhãs da RTP1.