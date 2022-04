De luto, Carolina Deslandes homenageia avó

View this post on Instagram

Podia sentar-me e contar-vos milhares de histórias sobre a minha avó. Histórias que vos iam fazer rir até vos doer a barriga, histórias que vos iam fazer chorar até vos faltar o ar, histórias que dão vontade de aplaudir e histórias que dão vontade de gritar “essa mulher é doida”. Era uma força da natureza, foi com ela que percebi o porquê das tempestades terem nome de mulher. Erguia-se no pior dos cenários e continuava a caminhar, fazia toda a gente parar à sua volta com o seu jeito autêntico de ser. Era também a autora da melhor comida que alguma vez provei na vida. Podia contar-vos milhares de histórias sobre a minha avó, mas deixo-vos esta: a minha avó estava a voltar para casa de táxi e mandou-o parar para ajudar uma mulher que estava a ser agredida pelo namorado no meio da rua. Depois disso saltou para a estrada e obrigou os carros a pararem e a ajudá-la também. É assim que quero que seja lembrada. Ana Maria, avó Redonda, Dona Ana, a mais corajosa das mulheres. Ate já. Descanse em paz. Saiba que foi profundamente amada e será assim até ao fim dos tempos.❤️