De luto, Joana Solnado homenageia a avó

Joana Solnado está de luto pela morte da avó, a, também, atriz Joselita Alvarenga, e homenageou-a nas redes sociais.

A artista emocionou os seguidores ao partilhar, na conta de Instagram, um texto no qual recordou “a primeira atriz” que viu “gargalhar” e “chorar” em casa.

“Coincidência ou não, despeço-me hoje da primeira atriz que vi atuar, em casa. […] Quanto privilégio. Quanta leveza, alegria e humor trouxe à minha vida e à de todos os colegas, amigos, alunos, família e quem se cruzou na sua bonita jornada. Quanta sabedoria numa pessoa só”, começou por escrever Joana Solnado na legenda de uma imagem da infância da atriz na qual surge ao lado da avó.

Joana Solnado ainda sublinhou a importância a importância que a avó teve na sua carreira como atriz.

“Quanta gratidão. Quantos personagens criamos juntas. […] E o concurso de quem consegue chorar primeiro? Esse jogo favorito que até há tão pouco tempo era agora. […] Quanto amor e magia me proporcionou”, recordou.

“Foi você que me fez subir ao palco pela primeira vez. Me estreei com a mesma idade que você, 14, e entendi que era mesmo importante pelas suas lágrimas de emoção, sua inspiração. […] Agradeço cada pedaço de história, cada sopro de vida do seu lado. Você me ensinou, além de tudo, que uma atriz, sorri e agradece até o pano fechar. O seu pano fechou, você sorriu e agradeceu até o final”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B-QF_2bgXgm/

Recorde-se que a atriz brasileira Joselita Alvarenga morreu na sexta-feira que foi casada com Raul Solnado durante 12 anos sendo avó da, também, atriz Joana Solnado.