De luto, Kelly Baron diz sentir falta do abraço de Pedro Guedes

De luto pela morte do avô, Kelly Baron confessou sentir falta do abraço do seu marido, Pedro Guedes, que está dentro da casa do “Big Brother – Desafio Final” (TVI).

Depois de ter revelado que tinha perdido o familiar, a influenciadora digital agradeceu, no perfil de Instagram, as mensagens de “força e carinho” que tem recebido dos fãs nas redes sociais.

“Tenho muita fé que para onde tu foste avozinho é tão maravilhoso como se estivesses perto da família que te ama tanto”, escreveu.

“Obrigada a todos pelas mensagens de força, carinho e consideração por mim e pela minha família neste momento de tristeza”, prosseguiu.

“Senti-me abraçada por vocês… O abraço que me falta é o da minha família e do meu marido, Pedro Guedes. Estou a voltar aos poucos aos trabalhos e compromissos. O livro da vida continua… Obrigado”, rematou.

Lembre-se que o marido de Kelly Baron está na casa mais vigiada do país e, neste momento, está nomeado para sair do jogo na gala deste domingo, 29 de maio, conduzida por Cristina Ferreira.