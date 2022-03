De mala às costas, Cristiano Ronaldo “descobre” a Madeira com a família

Com o Estado de Emergência a terminar esta segunda-feira, o craque voltou a sair de casa… em direção às montanhas da Madeira.

Depois de, há três semanas, ter dado um “passeio higiénico” perto de casa, no Funchal – onde está confinado por causa da Covid-19 antes de regressar a Itália e à Juventus -, Cristiano Ronaldo voltou a sair da sua residência mas, desta vez, para dar um passeio maior, em direção às montanhas da Madeira, com vista privilegiada sobre o mar.

Com o Estado de Emergência a terminar nesta segunda-feira, o internacional português pegou na namorada, Georgina Rodríguez e no filho mais velho, Cristiano Júnior e, de calções e com uma mochila às costas, foi “descobrir” mais da “Pérola do Atlântico”… como se fosse um turista.

“A descobrir a minha ilha na melhor companhia”, descreveu o CR7 na página de Instagram.