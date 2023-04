De pá na mão, Arnold Schwarzenegger farta-se de esperar e tapa buraco da própria rua

O ator norte-americano Arnold Schwarzenegger fartou-se de esperar que as autoridades locais resolvessem o problema e tapou um buraco na própria rua, em Los Angeles.

O que fazer quando as autoridades não dão respostas às queixas sobre um buraco numa rua de Los Angeles, nos Estados Unidos? Mete-se mão à obra e faz-se o trabalho. Foi o que pensou o ator norte-americano Arnold Schwarzenegger, que pegou numa pá, areia e alcatrão e, juntamente com uma equipa, resolveu os problemas causados por uma tempestade que assolou a cidade.

“Hoje, depois de todo o bairro estar aborrecido com o enorme buraco que está a dar cabo de carros e de bicicletas há semanas, fui lá com a minha equipa e arranjei-o”, referiu o intérprete de grandes sucessos do “Conan, O Bárbaro”.

“Digo sempre: ‘não nos queixemos, vamos fazer alguma coisa sobre isso’. E cá estamos nós”, concluiu Arnold Schwarzenegger.