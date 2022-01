De perder o fôlego: Lourenço Ortigão no edifício mais alto do mundo

Depois de se ter mostrado sem calções nas Maldivas, Lourenço Ortigão publicou uma imagem no edifício mais alto do mundo. E é de se perder a respiração.

Publicou – e retirou -, uma imagem no perfil de Instagram na qual aparecia como veio ao mundo e, em seguida, mostrou-se no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo e que se localiza no Dubai, nos Emirados Árabes.

“Nunca me irei cansar desta vista, no edifício mais alto do Mundo!”, referiu o namorado de Kelly Bailey na legenda da imagem.

“Adoro o Dubai, sempre que venho cá é um sítio diferente com novas atrações para visitar. Vale muito a pena! Tanto que ficámos cá mais tempo do que era suposto. Quem é que já visitou?”, questionou Lourenço Ortigão.

“Nunca fui e espero ir!”, respondeu o amigo e ex-colega dos “Morangos com Açúcar” Ricardo de Sá.