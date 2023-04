De “Querido, Mudei a Casa” a “Querida, Mudei as Fraldas”: João Montez tem novo projeto

O apresentador do programa “Querido, Mudei a Casa” estreou-se numa nova área, a literatura infantil.

Conhecido pelos portugueses por apresentar o programa “Querido, Mudei a Casa”, transmitido pela TVI, João Montez, de 32 anos, encara agora o papel de escritor, com a publicação do livro “Querida, Mudei as Fraldas”.

“Hoje, no dia do primeiro aniversário da minha filha, conto-vos que ESCREVI UM LIVRO! Só podia ser hoje, por tudo o que simboliza. E não é nada do que imaginam, tal como vos digo que a paternidade também não é nada do que imaginava”, começou por escrever no anúncio, realizado através das redes sociais.

Precisamente um ano após o nascimento da pequena Maria Luísa, fruto do relacionamento que mantém com Inês Gutierrez, o apresentador relata na obra a sua experiência como pai: “Garanto-vos que este livro não é um manual de dicas nem uma enciclopédia científica de como ser um pai perfeito. Este livro foi o meu diário na fase mais bonita, difícil e corajosa da minha vida”, rematou.

O livro já se encontra em pré-venda e as entregas começarão a ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 17.