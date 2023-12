De regresso a Portugal, Cristina Ferreira afirma: “É para isto que trabalho”

Por esta altura do ano, Cristina Ferreira costuma viajar com o filho Tiago e as duas avós do menino para alguma cidade europeia.

Este domingo, 10 de dezembro, acontece mais uma gala do “Big Brother”, “reality show” do qual é anfitriã, e, por isso, a apresentadora está de regresso a Portugal. Nas redes sociais, deixou um desabafo.

“Já no aeroporto para voltar a casa e ligar à casa logo à noite. Hoje há gala do ‘Big Brother’ com uma surpresa para os concorrentes”, referiu.

“Volto, como sempre a cada viagem, mais feliz e certa de que é para isto que trabalho. Nada me entusiasma mais do que a descoberta. Olho para cada destino novo como uma criança que recebe um presente. À conta do meu trabalho já tive a sorte de viajar muito. Trouxe em muitas delas pessoas da minha família que vivem o sonho comigo”, sublinhou.

“A próxima das avós, diz o Tiago, que será à Islândia. Não sei se estão preparadas para o frio mas já está anotado. Até logo à noite”, rematou.

Nesta época natalícia, Cristina Ferreira tem a tradição de viajar com filho Tiago, de 15 anos, e as duas avós do menino para alguma cidade europeia. Após terem passado pela Áustria, onde a apresentadora da TVI mostrou-se encantada com Salzburgo, rumaram até outro destino – Munique, na Alemanha.