De Sul para Norte: Maria Botelho Moniz faz paragem em Óbidos

Maria Botelho Moniz despediu-se de Santa Eulália e viajou até ao Norte. A apresentadora do “Dois às 10” (TVI) fez uma paragem em Óbidos, com o namorado, Pedro Bianchi Prata.

Durante estas férias, a comunicadora esteve a divertir-se em Albufeira com o piloto. Após uns dias no Algarve, a profissional da estação privada fez as malas e foi até Óbidos, onde está a namorar.

Desde que chegou, Maria Botelho Moniz foi partilhando várias fotografias da sua aventura no Instagram.

Antes de seguir viagem para Óbidos, a comunicadora tinha deixado uma mensagem de despedida ao hotel, onde esteve hospedada em Santa Eulália.

“Hora de virar costas ao Sul e começar a rumar a Norte… qual a próxima paragem?” escreveu, enquanto estava no carro. “Ainda agora saímos e já temos saudades”, acrescentou, sobre o hotel onde ficaram.

A profissional do canal quatro foi de férias e deixou Cláudio Ramos a conduzir sozinho o formato das manhãs “Dois às 10”.