De visita a Timor, Catarina Furtado é capa de jornal do país

Catarina Furtado está em Timor como Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População a fazer uma visita humanitária. Presença foi destacada em jornal.

Catarina Furtado está no seu papel de Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas. A apresentadora encontra-se no Timor a realizar uma visita de cariz humanitário, na qual iria conhecer as condições da saúde materna e neonatal do país.

Nas redes sociais, a também apresentadora da RTP1 tem partilhado alguns dos passos que tem dado e do que tem feito. “De manhã muito cedo fui visitar o Centro de Saúde e Maternidade de Gleno, a uma hora de carro da capital de Timor-Leste, Díli”, contou.

“Depois conheci o Espaço Seguro para sobreviventes de violência com base no género e suas crianças. E, de seguida, fui incrivelmente recebida pelos jovens da escola secundária Nino Konis Santana”, escreveu.

Uma das suas visitas foi capa de jornal “Timor Post” e Catarina partilhou essa novidade. “Notícias da minha visita a Timor na primeira página da imprensa”.