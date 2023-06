De volta a Barcelona: Shakira passa alguns dias na cidade espanhola

Após ter deixado a cidade espanhola, Shakira irá passar uns dias em Barcelona com os filhos, Milan e Sasha, frutos do relacionamento terminado com Piqué.

Há dois meses, a cantora colombiana fez as malas e instalou-se em Miami, nos Estados Unidos, juntamente com os filhos, Milan, de dez anos, e Sasha, de oito.

Porém, Shakira irá viajar para Barcelona já este domingo, 4 de junho, avançou o jornal “The Sun”.

O objetivo principal da viagem passa por permitir que as crianças passem algum tempo com o pai, Gerard Piqué, cumprindo o acordo estipulado pelo tribunal após a separação.

A cantora irá passar alguns dias na cidade da Catalunha, mas seguirá para a Colômbia, onde reencontrará o pai, William Mebarak, que está a atravessar uma fase delicada no que diz respeito a saúde e deverá ser operado em breve.

Recorde-se que, no início de maio, foi noticiado que o ex-jogador de futebol teria recorrido à justiça para pedir menos tempo com os filhos. No cerne desta decisão estaria, segundo a imprensa americana, um desentendimento entre Piqué e o irmão da cantora, Tonino Mebarak.