Débora Monteiro celebra cinco meses das filhas

Débora Monteiro publicou nas redes sociais uma fotografia inédita das filhas para assinalar publicamente os cinco meses das gémeas, Júlia e Alba.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz da SIC tem partilhado no Instagram vários momentos desta fase e, esta terça-feira, dia 8 de dezembro, não foi exceção. Com as bebés a completarem cinco meses, a também apresentadora destacou a data no Instagram, com uma dedicatória.

“Cinco meses de piriris”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Júlia e Alba nasceram do relacionamento amoroso entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho.

A atriz regressou ao ecrã um mês depois de ter sido mãe com a estreia na apresentação, no programa “Domingão”, da SIC.