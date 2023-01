Débora Monteiro começa a semana com uma das filhas doente: “Mais um susto”

Débora Monteiro começou a semana com uma das filhas gémeas doente. A atriz referiu que apanhou mais um susto.

A profissional da SIC acordou com uma das duas filhas doente e acabou por alterar os planos que tinha para o dia, tal como revelou no perfil de Instagram.

“Uma das bebés doente. Pouco descanso, planos alterados e um despertar cedo para preparar as cenas da semana. Feito! Agora que seja uma semana bem leve e feliz”, escreveu, no InstaStories.

Mais tarde, a intérprete do terceiro canal partilhou umas imagens de um passeio com Júlia e Alba, referindo que é tempo de “dar colo, mimo, beijinhos e muito amor” às filhas gémeas.

“Recordações e mais recordações com as minhas piriris. É tempo de dar colo, mimo, beijinhos, muito amor, passeios, baloiços, um chocolatinho de vez em quando, para as ver sempre felizes”, disse.

“Apanhámos mais um susto com uma das bebés e só penso que mimo nunca é de mais. Quer chuchinha, tem chuchinha… Só as quero bem, com saúde e todo o amor do mundo”, frisou.

Recentemente, durante uma entrevista a Raquel Tavares no programa “Júlia” (SIC), Débora Monteiro confessou que lutou contra uma depressão. “Acho que me mantive muito tempo nesse lugar”, afirmou.

“Não o devia ter feito, porque achas sempre que dás a volta, que isto é uma fase, vai passar, as meninas não crescer, vou conseguir dormir… E depois o tempo passa e não estás a conseguir dar essa volta”, assumiu.