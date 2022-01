Débora Monteiro confessa ter dificuldade em recuperar a forma física

Débora Monteiro partilhou com os seus seguidores que depois de ter sido mãe está a ter alguma dificuldade em recuperar a boa forma física.

A atriz, de 38 anos, partilhou uma imagem, num instastorie, ferramenta, do Instagram, das suas marmitas, aliadas na sua luta para perder peso.

“A menina da Marmita… Não tenho facilidade em perder peso, a gravidez deixou-me bem mais pesada e ando a tentar voltar ao peso que tinha”, começou por escrever.

“Treino, disciplina e marmita sempre comigo. Não somos todas iguais. Cada corpo é um corpo, mas aos poucos estou a conseguir chegar ao meu objetivo”, concluiu.

Recorde-se que a atriz ganhou quase 30 quilos durante a gravidez das gémeas Júlia e Alba, que nasceram em julho do ano passado. As gémeas são fruto da relação que mantém com Miguel Mouzinho.