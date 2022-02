Débora Monteiro desabafa sobre maternidade: “Estou exausta e é uma tareia psicológica”

Débora Monteiro sentiu a necessidade de desabafar com os seus seguidores sobre as dificuldades da maternidade.

A atriz, de 38 anos, é mãe das gémeas Alba e Júlia, de um ano e, apesar de serem o “melhor do mundo”, a intérprete enfrenta diversos desafios.

“São as minhas piriris, o melhor do mundo. E sempre que digo que não há um amor igual, é verdade”, começou por escrever.

“Mas devo dizer que estou exausta… Privação do sono é uma m**** E se antes quando uma acordava a chorar a outra não se mexia. Agora parece que combinam em acordar as duas aos berros e juro que não sei como se faz para as acalmar. Dou mimo, tento que fiquem mais calmas, mas é uma tareia psicológica muito lixada”, acrescentou.

Débora Monteiro aproveitou ainda para pedir ajuda e conselhos.

“Preciso de conselhos! Profissionais do sono, socorro, isto de ser boa mãe tem muito que se lhe diga”, rematou.

Na caixa de comentários foram vários os rostos conhecidos que deixaram palavras de força e conforto. “Ohhhhhh como te percebo. Lembraste que andava também com noites em branco? Aqui já tivemos centenas de regressões ahahah! Agora estamos médio bem.. se elas dormiam bem deve ser só uma fase.. a boa notícia é que passa mais rápido do que pensamos (se for só isso) forçaaaaaa!!!!!!!!!!! Mil beijos para vocês”, escreveu Inês Folque.

Já Tânia Ribas de Oliveira e Vanessa Oliveira deixaram sugestões de profissionais que podem ajudar a atriz.

Recorde-se que as gémeas são fruto do relacionamento que Débora Monteiro mantém com o empresário Miguel Mouzinho.