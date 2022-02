Débora Monteiro confessa estar “destruída”: “Há semanas sem dormir”

Débora Monteiro confessou, esta quinta-feira, 13 de maio, que está “há semanas sem dormir” porque a sua casa está a sofrer obras.

A atriz, que integra o elenco da novela “Amor, Amor”, da SIC, anda sem conseguir descansar devido às obras que estão acontecer na sua habitação, tal como desabafou no Instagram.

“Há semanas sem dormir. Estou destruída. Duas bebés, obras… vai correr bem, pensamento positivo… Não vale queixar… Era só dormir um bocadinho”, contou a também apresentadora, que é mãe das filhas gémeas, Alba e Júlia.

Além do trabalho na representação, Débora Monteiro também é apresentadora do programa dos domingos à tarde “Domingão”, no qual conta com a companhia de João Paulo Sousa e Raquel Tavares.

A comunicado já se tinha mostrado rendida à “energia” do vespertino: “Homenageamos os artistas de rua e atrevo-me a dizer que foi dos meus programas preferidos de fazer. Que energia e parceria incrível”.