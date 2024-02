Débora Monteiro diverte-se com a família em Cabo Verde

A atriz Débora Monteiro fugiu das chuvas em Portugal e rumou com a família até Cabo Verde. Nas redes sociais, partilhou alguns registos.

Umas férias em família: a atriz Débora Monteiro rumou, este mês de fevereiro, até à Ilha do Sal, em Cabo Verde, com a família. Nas redes sociais, partilhou alguns registos em família e fez uma reflexão.

“Bons momentos para criar grandes memórias. A sorte que eu tenho por os ter na minha vida”, escreveu.

“Praia, birras, piscina, birras, sestas, colinho, corridas no corredor, colinho da titi, filmes no tablet, puzzles, autocolantes, pinturas, passeios e sempre com muito amor. Estamos a crescer juntos e não há nada mais bonito”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “E só queremos que assim seja sempre”, “Aproveitem ao máximo essas princesas, o tempo voa e crescem muito rápido” e “Que fofos” são alguns dos exemplos.