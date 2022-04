Débora Monteiro assinala dois meses das filhas com foto ternurenta

A atriz publicou nas redes sociais uma fotografia inédita das filhas para assinalar publicamente os dois meses das gémeas, Júlia e Alba.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, Débora Monteiro tem partilhado no Instagram vários momentos desta fase e, esta terça-feira, destacou os dois meses desde o nascimento das bebés.

“Dois meses deste amor tão bom. Júlia e Alba”, lê-se na descrição da publicação da também apresentadora.

Recorde-se que Júlia e Alba nasceram do relacionamento amoroso entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho.

Em outubro do ano passado, Débora Monteiro admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor.

“Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e assim fico logo despachada’. Mas mesmo depois, para não ser muito cansativo, posso mandar um para o Porto para ficar com a minha mãe e o outro fica com a sogra”, brincou.

LEIA TAMBÉM: