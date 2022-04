Débora Monteiro e a primeira viagem das filhas: “Estamos fartos de nos rir”

Débora Monteiro viajou até à Madeira para passar uns dias com o noivo, Miguel Mouzinho, e as filhas gémeas, Alba e Júlia. A atriz fez um balanço das férias em família.

A também apresentadora do “Domingão”, da SIC, tirou uns dias de descanso e decidiu ir até à Madeira, com a família. Os dias têm estado a ser cansativos, mas a artista, de 38 anos, confessou que se ri muito com as filhas.

“A cara de cansada diz tudo, mas a verdade é que elas são umas fofas que dão o trabalho normal de duas crianças. Estamos fartos de nos rir e aventurar em passeios de carrinho”, contou, esta quinta-feira, 31 de março, no InstaStories.

As duas meninas são fruto do relacionamento amoroso de dez anos entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho.

Lembre-se que os dois estão noivos depois de a atriz ter sido pedida em casamento, em direto, enquanto apresentava o programa “Estamos em Casa” (SIC).