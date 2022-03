Débora Monteiro em lágrimas no final do programa: “O coração fala sempre mais alto”

Débora Monteiro ficou em lágrimas no final do programa “Domingão”, deste domingo. A atriz fez questão de explicar o que sentiu naquele momento aos seus seguidores.

A intérprete esclareceu que a conjuntura pandémica que se vive, devido à Covid-19, é difícil de enfrentar por ser uma pessoa de afetos. Por isso, no final da emissão, quando os apresentadores e técnicos tiveram de dançar afastados, Débora Monteiro ficou triste.

“Recebi muitas mensagens a perguntar o porquê de me ter emocionado ontem no final do programa. A resposta é simples… Ontem não houve figuração e tivemos de conseguir preencher um enorme espaço vazio para que o programa não perdesse vida e cor”; começou por explicar a profissional da SIC no perfil de Instagram.

“No final, parte da equipa juntou-se a nós apresentadores, para dançar, todos afastados, mas felizes por termos conseguido. Custa-me aceitar esta pandemia! Sou uma mulher de abraços, gosto do toque e o meu coração fala sempre mais alto”, prosseguiu.

No final do testemunho, a atriz deixou ainda uma mensagem de alerta: “Cuidem-se, usem máscara, desinfetem as mãos, respeitem o próximo, mas não deixem de fazer a vossa vida. A economia não pode parar, as pessoas precisam de trabalhar e juntos temos de conseguir dar a volta a isto”.