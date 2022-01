Débora Monteiro: “Sinto que agora sim estou a ficar ‘crescida'”

Grávida de duas meninas, Débora Monteiro fez questão de partilhar uma fotografia antiga para mostrar o quão crescida de sente agora que está prestes a ser mãe.

A atriz completa, esta quinta-feira, 37 anos. Para celebrar a data, a intérprete encontrou uma fotografia no baú das recordações e partilhou-a com os seguidores no perfil de Instagram.

“Hoje é o meu dia, 37 primaveras. Partilho uma foto de pequenina, porque sinto que agora sim estou a ficar ‘crescida’”, começou por admitir Débora Monteiro, esclarecendo de seguida que não se refere à idade.

https://www.instagram.com/p/CBkmLRSFZDe/

“Não é por causa do número 37, mas porque vêm aí duas meninas que me vão mudar e de certeza que vai ser para melhor! Sou feliz, tenho saúde, amor, família e o melhor ainda está para vir”, rematou.

Recorde-se que esta é a primeira gravidez da atriz. As gémeas são fruto do relacionamento entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho.

