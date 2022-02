Débora Monteiro rendida às filhas recém-nascidas

Débora Monteiro está completamente rendida às filhas, Alba e Júlia, que nasceram a 8 de julho. “Sou mesmo uma sortuda!” afirmou, orgulhosa.

A atriz da SIC teve alta hospitalar depois de ter estado internada no hospital após o parto. Agora, no conforto do lar, a intérprete da novela “Terra Brava” sente-se cada vez mais uma sortuda na sua “bolha de amor”.

“A quantidade de mensagens que tenho recebido a perguntar se estou bem, que não disse mais nada… É verdade, não disse mais nada porque estou nesta bolha de amor com a minha família”, explicou a artista no Instagram.

Para Débora Monteiro, este momento de êxtase que está a viver é indescritível: “A minha família! É incrível poder dizer isto. Estamos todos bem, elas são lindas, muito muito fofas e esta imagem deixa-me super-vaidosa. Sou mesmo uma sortuda!”

Recorde-se que as duas filhas são fruto da relação amorosa entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho que, na imagem, aparece a pegar nas bebés.

