Débora Monteiro partilha foto da filha a sorrir e famosos não resistem

Débora Monteiro partilhou uma fotografia da filha, Júlia, na qual esta surge a sorrir. Diversas caras conhecidas e amigas da atriz elogiaram a bebé.

Desde o nascimento das gémeas, a atriz tem partilhado diversos episódios da primeira experiência na maternidade e, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, não foi excepção. A também apresentadora publicou, no Instagram, uma foto de Júlia a sorrir.

Diversas caras conhecidas como Raquel Tavares, João Baião, Dânia Neto, Maria João Bastos, Fernando Rocha juntaram-se na secção dos comentários da publicação para elogiar a bebé.

Além de Júlia, Débora Monteiro é ainda mãe de Alba. As gémeas são fruto do relacionamento da intérprete com Miguel Mouzinho.

Lembre-se que, antes de anunciar a gravidez, Débora Monteiro admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor porque assim “vinham logo duas, ou dois, ou um casal” e ficava “logo despachada”.