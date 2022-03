Débora Monteiro grávida na praia fotografada pelo namorado

View this post on Instagram

Hoje saímos, fomos apanhar um bocadinho de sol, de vitamina D e respirar ar puro. Claro que deu para tirar umas fotografias e ele sabe como me fazer sentir bem. Ele não é fotógrafo, eu estou na fase em que só me sinto inchada, mas mesmo assim lá me convenceu e ainda bem que o fez. 31 semanas cheia de vaidade da minha barriga e como ele nos vê ❤️ @miguelmouzinho . #pregnant #twins #amor #cute #us