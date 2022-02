Débora Monteiro partilha nova fotografia das filhas recém-nascidas

Duas semanas depois do nascimento das filhas gémeas, Débora Monteiro partilhou nas redes sociais a mais recente fotografia de Alba e Júlia.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz publicou uma fotografia com as recém-nascidas no Instagram, na qual admitiu que está rendida e passa horas a admirar as meninas.

“Estamos assim… Cheias de sono. O pai achou por bem tirar uma fotografia, porque estamos todas a fazer ‘pendant’, pelos vistos o cansaço dá-me para combinar cores. Vejam só que ‘piriris’ que elas são… Fico assim horas a olhar para elas”, escreveu a artista na legenda da imagem.

De recordar que as meninas nasceram da relação amorosa entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho.

LEIA TAMBÉM: