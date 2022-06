Débora Monteiro recebe declaração de amor em dia de aniversário

Débora Monteiro fez anos este sábado, 18 de junho, e foram várias as demonstrações de afeto que recebeu pelos seus 39 anos.

Um das declarações de amor foi a do seu companheiro, Miguel Mouzinho, que partilhou um vídeo da atriz com as filhas gémeas, Alba e Júlia, e escreveu palavras de amor.

“Parabéns a esta mulher tão especial, uma verdadeira guerreira com um coração enorme. Uma pessoa que me venera e admira (hehehe), ups enganei-me, queria dizer, que eu admiro muito. Não sou muito de dedicatórias, mas tu mereces tudo do melhor que esta vida tem para dar… beijo”, afirmou.

A atriz recebeu ainda mensagens de rostos conhecidos como Raquel Tavares. Mais tarde, Débora Monteiro agradeceu publicamente o carinho que recebeu no aniversário.

“Obrigada a todos pelas mensagens. Foi um dia em família, com brincadeiras, febres, birras, banhos, bolo e quem sabe um dia destes fazemos uma festa, porque o dia de anos é quando eu quiser”, disse.