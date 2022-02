Débora Monteiro rendida ao “Domingão”: “Que energia”

Débora Monteiro ficou rendida ao programa “Domingão”, deste domingo, em que artistas de rua foram homenageados.

A atriz esteve no formato de fim de semana como apresentadora. No final da emissão, no perfil de Instagram, a intérprete elogiou todos os envolvidos nesta emissão que considerou “especial”.

“Ontem foi um dia especial. Homenageamos os artistas de rua e atrevo-me a dizer que foi dos meus programas preferidos de fazer. Que energia e parceria incrível”, confessou a também apresentadora.

“Aqueles artistas conheceram-se no programa, mas parecia que já se conheciam há anos. Sempre presentes e divertidos pelo espetáculo e pela arte”, acrescentou.

No final, Débora Monteiro agradeceu aos artistas e aos seguidores por terem feito parte do programa: “Obrigada a eles e a vocês que nos acompanham e enviam mensagens de carinho e amor”.