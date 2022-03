Débora Monteiro revela data prevista do nascimento das gémeas

Grávida de gémeas, Débora Monteiro revelou que as primeiras filhas devem nascer no próximo mês de junho.

“E andamos nisto… Mais um mês e qualquer coisa e elas devem vir cá para fora, afirmou a atriz na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

Na mesma publicação, Débora Monteiro confessou que ainda não fez a mala para a maternidade por “preguiça”. “Já fiz a lista, já tenho tudo o que está na lista e outras coisas que me foram dizendo mas fazer é que não acontece. Uns dizem que é cedo, outros que são gémeas podem vir a qualquer hora”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/CAQ1YXzFx3p/

Recorde-se que, em outubro do ano passado, a intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava” (SIC), admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor.

“Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e assim fico logo despachada’. Mas mesmo depois, para não ser muito cansativo, posso mandar um para o Porto para ficar com a minha mãe e o outro fica com a sogra”, brincou.

