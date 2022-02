Débora Monteiro mostra rotina das manhãs com as filhas

Débora Monteiro partilhou, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, com os seguidores como decorrem as manhãs em casa com as filhas, Alba e Júlia.

A atriz, de 38 anos, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seguidores o que, por norma, acontece de manhã em casa antes de sair para o trabalho.

“Rotinas da manhã, leitinho, fazer barulho e Bife cheio de sono”, explicou a artista num vídeo em que aparece as filhas a beber leite e o cão da família.

Gisela João, Raquel Tavares, Inês Folque e Oceana Basílio foram algumas das caras conhecidas que elogiaram, rapidamente, as filhas da atriz, Alba e Júlia, na secção de comentários.

As duas meninas são fruto do relacionamento amoroso de dez anos entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho. Lembre-se que os dois estão noivos depois de a atriz ter sido pedida em casamento, em direto, enquanto apresentava o programa “Estamos em Casa” (SIC).