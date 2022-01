Débora Monteiro surpreendida por amigas em dia de aniversário

A atriz revelou que foi surpreendida por amigas, esta quinta-feira, no dia em que completou 37 anos.

Apesar de estar impedida de celebrar o aniversário com os mais próximos devido à Covid-19, Débora Monteiro confessou no Instagram que “foi um dia feliz” e ainda revelou que as amigas surpreenderam-na e cantaram-lhe os parabéns “bem mascaradas”.

“Obrigada a todos pelas maravilhosas mensagens. Foi um dia feliz, o meu companheiro faz-me sempre sentir especial, mesmo que estejamos só os dois em casa. Mas sortuda como sou, ainda tive uma surpresa das minhas amigas bem mascaradas para me cantarem os parabéns durante o passeio do Bife”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que surge a apagar as velas.

Recorde-se que Débora Monteiro está grávida pela primeira vez de gémeas, do relacionamento com Miguel Mouzinho.

