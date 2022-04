Débora Picoito revela discussão com Bárbara Bandeira: “O peixe morre pela boca”

Débora Picoito recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para esta segunda-feira, 3 de janeiro, expor algumas mensagens trocadas com Bárbara Bandeira.

Após a entrada de Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A e ex-namorado de Bárbara Bandeira, no “Big Brother Famosos” (TVI), Débora Picoito revelou algumas mensagens trocadas com a cantora, recordando uma discussão entre ambas.

“Estava aqui a lembrar quando a Bárbara Bandeira a discutir comigo numa tentativa de ofender-me, me mandou inscrever no ‘Big Brother’”, começou por escrever a ex-concorrente do “reality show” “A Casa dos Segredos” (TVI).

“O peixe morre sempre pela boca”, rematou.