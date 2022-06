Deborah Secco e Paulo Pires juntos para protagonizar “Codex 632”, de José Rodrigues dos Santos

A obra literária “Codex 632”, de José Rodrigues dos Santos, vai ser adaptada a uma série de seis episódios, com 45 minutos cada, e os protagonistas já estão escolhidos. A atriz brasileira Deborah Secco e Paulo Pires serão os rostos principais da trama.

As gravações iniciam-se em julho e terão lugar entre Lisboa e Rio de Janeiro, Brasil. Esta é uma produção feita em parceria com a RTP, Globoplay e SPi.

A informação foi avançada em comunicado pela estação pública esta quarta-feira, 22 de junho, no evento Conecta Fiction & Entertainment, em Toledo, Espanha.

Nesta trama, que irá juntar atores portugueses e brasileiros, Paulo Pires dará vida a “Tomás Noronha”, professor de História da Universidade Nova de Lisboa e perito em criptanálise e línguas antigas que é contratado para descodificar uma cifra.

No centro da história está uma estranha mensagem encontrada nos papéis de um historiador do Rio de Janeiro. O mistério adensa-se e conduz até uma pista do mais bem guardado segredo dos Descobrimentos, ou seja, a verdadeira identidade e missão do navegador Cristóvão Colombo.

Recorde-se que o pivô da RTP1 foi criticado após ter revelado a adaptação do seu “bestseller” no “Telejornal”. Rostos como Judite de Sousa saíram em defesa do jornalista da estação pública. “(…) Foi ele que deu a notícia porque era ele que estava escalado para apresentar o ‘Telejornal’. E depois? Qual é o tema? A resposta é: inveja. (…)”, afirmou a também jornalista.